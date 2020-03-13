İtalya ligi Serie A'da 5 futbolcuda daha Koronavirüs tespit edildi

İtalyan ligi Serie A'da 5 futbolcuda daha yeni tip Koronavirüs tespit edildi.

İtalya'da 1266 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip Koronavirüs (Kovid-19), son olarak İtalyan Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın 4, Fiorentina'nın ise 1 oyuncusunda tespit edildi.

Kulüplerden yapılan açıklamada, virüse yakalanan futbolcular Gambialı defans oyuncusu Omar Colley, İsveçli orta saha oyuncusu Albin Ekdal, Norveçli oyun kurucu Morten Thorsby, Antonio La Gumina ve Manolo Gabbiadini olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık durumları iyi, Cenova'da evlerindeler" ifadeleri yer aldı.

Serie A'da Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.