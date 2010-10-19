-İTALYA, KUZEY IRAK'TA KONSOLOSLUK AÇACAK ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - İtalya'nın, Irak'ın kuzeyinde yer alan Kürt yönetimindeki bölgede konsolosluk açacağı bildirildi. Avsat El Irak ajansının internet sitesinde yer alan habere göre, Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani'in ofisinden bir yetkili, bölgede açılacak konsolosluk için İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ve Mesut Barzani'in Roma'da bir araya geldiğini söyledi. Yetkili, İtalya ile Kürt yönetimi arasındaki ilişkilerin iyi bir safhaya gelmesi nedeniyle İtalya'nın bölgede konsolosluk açma kararı aldığını ifade etti.