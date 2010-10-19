T24 LogoT24 Logo
Dünya

İTALYA, KUZEY IRAK'TA KONSOLOSLUK AÇACAK  ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 19:53

-İTALYA, KUZEY IRAK'TA KONSOLOSLUK AÇACAK  ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - İtalya'nın, Irak'ın kuzeyinde yer alan Kürt yönetimindeki bölgede konsolosluk açacağı bildirildi. Avsat El Irak ajansının internet sitesinde yer alan habere göre, Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesut Barzani'in ofisinden bir yetkili, bölgede açılacak konsolosluk için İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ve Mesut Barzani'in Roma'da bir araya geldiğini söyledi. Yetkili, İtalya ile Kürt yönetimi arasındaki ilişkilerin iyi bir safhaya gelmesi nedeniyle İtalya'nın bölgede konsolosluk açma kararı aldığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24