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Spor

İtalya Kupası'nda dev maç: Inter ile Juventus karşılaşıyor

02 Şubat 2021 16:12

İtalya Kupası'nda yarı finalde ilk randevu Inter ile Juventus arasında. Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, kozlarını kupa maçında paylaşacak.

Ev sahibi Inter, Milan'ı saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırmıştı.

Serie A'da liderin 2 puan gerisinde yer alan lacivert siyahlılar ligde son maçında Benevento'yu 4-0 ile geçti.

Martinezli ve Arturo Vidalli kadrosu ile Inter zorlu maçta final biletini almak istiyor. Konuk Juventus ise çeyrek finalde SPAL engelini 4-0 ile geçti.

Ligde de zirve mücadelesini sürdüren Torino ekibi, Sampdoria'yı deplamanda 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, Ronaldo'nun liderliğinde final için mücadele verecek.

Kazananın tur atlayacağı Inter-Juventus maçı 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan canlı yayımlanacak.

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