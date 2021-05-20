İtalya Kupası, 14. kez Juventus'un

İtalya Kupası finalinde Atalanta'yı 2-1 yenen Juventus, tarihinde 14. kez kupayı müzesine götürdü.

İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde 14. kez kupaya ulaştı. Atalanta ise tarihinde 4. kez bu kupada final kaybetti.

Siyah Beyazlılar finalde Atalanta ile karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar, Dejan Kulusevski (31) ve Federico Chiesa'nın (73) golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Atalanta'da Ruslan Malinovskiy 41. dakikada takımının tek sayısını kaydederken; Rafael Toloi, 88. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus, 14. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü. En yakın rakibine 5 fark atan Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Andrea Pirlo, Luis Monti, Carlo Parola ve Dino Zoff'un ardından İtalya Kupası'nı oyuncu ve direktörü olarak kazanan 4. isim oldu.

Takımdan bu sezon ayrılacak kaleci 43 yaşındaki Gianluigi Buffon ise İtalya Kupası'nı 1990'lar, 2010'lar ve 2020'de kazandı. Tecrübeli futbol, 3 ayrı 10 yılda kupa sevinci yaşadı. Maça yedek başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral ise karşılaşmada süre almadı.