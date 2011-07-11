İtalya korkusu dünya borsalarını silkeliyor!

T24 - Avrupa borç krizinin İtalya’ya sıçrayabileceği endişeleri ile piyasalarda ciddi kayıplar yaşanıyor.



Dünya borsaları Avrupa’da artan endişeler nedeniyle bugün (11 Temmuz 2011) büyük kayıplar yaşadı. Saat 19:00 itibarıyla Almanya DAX endeksinde yüzde 2.4, Fransa CAC40 endeksinde yüzde 2.8 gerileme yaşanırken, ABD borsalarında kayıplar yüzde 1.5 düzeyinde oldu.



Euro/Dolar paritesi yaşanan gerginlik ile ciddi oranda azaldı ve 1.40 düzeyine geriledi. Gerginlik nedeniyle Avrupa ülkelerinin kredi temerrüt risk primlerinde (CDS Primi) büyük sıçramalar yaşandı.





