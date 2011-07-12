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Ekonomi

İTALYA KORKUSU DEĞER KAYBETTİRDİ LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

12 Temmuz 2011 13:58

-İTALYA KORKUSU DEĞER KAYBETTİRDİ LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 12.07.2011 - Avrupa'da borsalar, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin İtalya ve İspanya'ya yayılacağı endişeleriyle güne düşüşle başladı. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,01 (60,01 puan) değer kaybederek 5.869,15 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,63 azalarak 7.112,19 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi 1,74 puan azalarak 3.742,20 puan oldu. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE Mib endeksi yüzde 4,10 değer kaybederek 17.544 puana, İspanya'da Madrid Borsası'nda Ibex-35 endeksi yüzde 2,71 azalarak 9.48,9 puana geriledi. FTSEEurofirst 300 Endeksi, dün yüzde 1,5 geriledikten sonra bugün açılışta yüzde 1,6 düşerek 1.080,21 puana geriledi. STOXX Europe 600 Banking Endeks de açılışta yüzde 3 düştü.  Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 1,03 (61,42 puan) değer kaybederek 5.929,16 puandan günü kapatmıştı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,33 (172,48 puan) azalarak 7.230,25 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 2,71 (106,04 puan) azalarak 3.807,51 puandan kapanmıştı. 

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