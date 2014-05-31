İtalya kıyılarında kaçak göçmen akını



İtalya cumartesi günü yeni bir kaçak göçmen akınıyla daha karşı karşıya kaldı. Çoğu Suriyeli olduğu belirtilen 3 binden fazla kaçağın güvenlik güçlerinin eşliğinde İtalya'ya getirildikleri bildirildi.

İtalyan Donanması'ndan yapılan açıklamada, kaçak göçmenlerin bir kısmının İtalyan gemilerine alınarak Sicilya'ya ulaştırıldıkları belirtildi.

Havaların ısınmaya başlamasından bu yana her ay Kuzey Afrika kıyılarından teknelere binen binlerce kişi Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşmaya çalışıyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu yıl içinde 39 bin kaçak göçmen İtalya'ya geldi. Geçen yıl İtalya'ya gelen toplam kaçak göçmen sayısı ise yaklaşık 43 bin.

Geçen yıl Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen felaketin ardından İtalya, kıyılarındaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırmıştı. İtalyan donanması teknelerin batma tehlikesine karşı kaçakların mülteci kamplarına ulaştırılmasına yardım ediyor.

Lampedusa açıklarında geçen sonbaharda kaçakları taşıyan bir geminin batması sonucu 366 kişi hayatını kaybetmişti.