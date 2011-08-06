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Dünya

İtalya kebaba yasak getirdi

İtalya'nın kuzey doğusundaki Veneto bölgesine bağlı Cittadella kentinde, kebap ve benzeri ürünlerin satışına yasak getirildi.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - İtalya'nın kuzey doğusundaki Veneto bölgesine bağlı Cittadella kentinde, kebap ve benzeri ürünlerin satışına yasak getirildi.

kebap resimleri


Hürriyet'in haberine göre; Kuzey Birliği Partisi (KBP) milletvekili ve aynı zamanda Cittadella kentinin Belediye Başkanı Massimo Bitonci, belediye meclisinde aldıkları kararla kentte, kebap satışına yasak getirdiklerini açıkladı.


Yasakla kendi bölgelerinde bir düzenleme yaptıklarını kaydeden Bitonci, “yetersiz sağlık koşullarında” hazırlandığını ileri sürdüğü kebabı yemek isteyenlerin 30 kilometre uzaklıktaki Padova kentine gitmeleri gerektiğini ifade etti.


Belediye Başkanı Bitonci, iki sene önce de Cittadella'da belirli sağlık koşullarına uymayan ve sokakta kebap satışı yapan satıcılara, yasak getiren karara imza atmıştı.


İtalya'da kısa bir süre önce Floransa belediyesi, tarihi şehir merkezinde kebapçıların da dahil edildiği ayaküstü yemek yenen yerlerin açılmasını yasaklayacağını duyurmuştu.


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