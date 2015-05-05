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Dünya
Deutsche Welle

İtalya, istikrar için seçim yasasını değiştirdi

İtalya'yı koalisyon krizlerinden kurtarmayı hedefleyen yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

05 Mayıs 2015 13:04


Seçim yasası için yapılan 630 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 334 milletvekili evet oyu verdi. Oylamada 61 ret oyu çıkarken, 4 milletvekili çekimser kaldı. Böylece tasarı yasalaşmış oldu.

Matteo Renzi başbakanlığındaki hükümet tarafından hazırlanan seçim yasası, koalisyon hükümetlerinin ülkede yasama ve yürütmeyi yavaşlattığını, bunun yerine tek bir siyasi hareketin beş yıllığına göreve gelmesini öngörüyor.

'Çoğunluk ödülü' ile istikrar

Yasaya göre yüzde 40 ve üzeri oy alan siyasi hareket, Temsilciler Meclisi'nin yüzde 55'ine, bir başka ifadeyle 630 sandalyeden 340'ına sahip oluyor.

Sandıkta hiçbir partinin yüzde 40'ı aşamaması halinde, en yüksek oyu alan iki parti arasında çoğunluk ödülünü alacak hareketin belirlenmesi için ikinci tur seçime gidiliyor.

Başbakan Renzi'nin açıklaması

Başbakan Matteo Renzi, oylama sonrası yayınladığı mesajda, "İtalya'nın sürekli 'hayır' demeyen insanlara ihtiyacı var. Yeni yasa seçimi kimin kazandığına, 5 yıl kimin iktidara geleceğine netlik getirecek. Ekonomide inovasyon için siyasi istikrar şart" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MatteoRenziTemsilciler MeclisiMatteo RenziDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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