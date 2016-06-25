İtalya-İspanya maçını Cüneyt Çakır yönetecek

EURO 2016 Son 16 Tur mücadelesi kapsamanında 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak olan İtalya-İspanya maçını FIFA kokartlı hakemi Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın maçta yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı İtalya-İspanya maçının dördüncü hakemi de İngilizlerin 1 numaralı hakemi olarak kabul edilen Martin Atkinson olacak.

Başkent Paris'teki Stade de France'da oynanacak İtalya-İspanya karşılaşması, 27 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Cüneyt Çakır, EURO 2016'da daha önce Portekiz-İzlanda (1-1) ve Belçika-İrlandaCumhuriyeti (3-0) maçlarını yönetmişti.