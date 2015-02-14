İtalya: IŞİD'in güçlendiği Libya'da savaşmaya hazırız

İtalya, iç çatışmaların sürdüğü ve Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün güç kazandığı Libya'da gerekirse savaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, İtalyan SkyTG24 televizyon kanalına verdiği röportajda, Libya'daki durumun İtalya'yı tehdit ettiğini söyleyerek, "İtalya'dan tekneyle birkaç saatlik mesafede aktif bir terör tehdidinin var olması fikrini kabul edemeyiz" dedi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Gentiloni, Birleşmiş Milletler'in Libya'daki arabuluculuk faaliyetlerini desteklediklerini vurgulayarak, "Ancak bir orta yol bulmak mümkün olmazsa daha fazlasını yapmak için meseleyi BM ile birlikte ele almak gerekir. İtalya uluslararası meşruiyeti olan bir bağlamda savaşmaya hazırdır" diye konuştu.

IŞİD'in Roma'yı tehdit ettiği ve Vatikan'daki San Pietro Bazilikası üzerinde IŞİD bayrağının yer aldığı bir fotomontaj çalışmasının yayımlandığı hatırlatılınca ise Bakan Gentiloni, bunların "propaganda için üretilen saçmalıklar" olduğunu söyledi ancak yine de böyle bir tehdidi "küçümseyemeyeceklerini" vurguladı.

Muammer Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesinden bu yana kaos yaşanan Libya, göçmen trajedisi nedeniyle de İtalya'nın dış politika öncelikleri arasında yer alıyor.

Son olarak Libya'dan yola çıkan 300'den fazla göçmenin bu hafta içinde denizde hayatını kaybetmesinin ardından İtalya Başbakanı Matteo Renzi, sorunun Libya'daki krizden kaynaklandığını söylemişti.

Başbakan Renzi, "Akdeniz'in bir mezarlığa dönüşmesini istemiyorsak Libya'daki sorunu çözmeliyiz" demişti.

Libya'yı terk edin uyarısı

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki vatandaşlarından bu ülkeyi terk etmelerini istedi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "Vatandaşlarımızı Libya'ya gitmemeye, halen orada olanları da geçici olarak ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz" denildi.