T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya: IŞİD'in güçlendiği Libya'da savaşmaya hazırız

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Libya'da yaşananların İtalya'yı tehdit ettiğini söyledi

14 Şubat 2015 18:35

İtalya, iç çatışmaların sürdüğü ve Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün güç kazandığı Libya'da gerekirse savaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, İtalyan SkyTG24 televizyon kanalına verdiği röportajda, Libya'daki durumun İtalya'yı tehdit ettiğini söyleyerek, "İtalya'dan tekneyle birkaç saatlik mesafede aktif bir terör tehdidinin var olması fikrini kabul edemeyiz" dedi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Gentiloni, Birleşmiş Milletler'in Libya'daki arabuluculuk faaliyetlerini desteklediklerini vurgulayarak, "Ancak bir orta yol bulmak mümkün olmazsa daha fazlasını yapmak için meseleyi BM ile birlikte ele almak gerekir. İtalya uluslararası meşruiyeti olan bir bağlamda savaşmaya hazırdır" diye konuştu.

IŞİD'in Roma'yı tehdit ettiği ve Vatikan'daki San Pietro Bazilikası üzerinde IŞİD bayrağının yer aldığı bir fotomontaj çalışmasının yayımlandığı hatırlatılınca ise Bakan Gentiloni, bunların "propaganda için üretilen saçmalıklar" olduğunu söyledi ancak yine de böyle bir tehdidi "küçümseyemeyeceklerini" vurguladı.

Muammer Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesinden bu yana kaos yaşanan Libya, göçmen trajedisi nedeniyle de İtalya'nın dış politika öncelikleri arasında yer alıyor.

Son olarak Libya'dan yola çıkan 300'den fazla göçmenin bu hafta içinde denizde hayatını kaybetmesinin ardından İtalya Başbakanı Matteo Renzi, sorunun Libya'daki krizden kaynaklandığını söylemişti.

Başbakan Renzi, "Akdeniz'in bir mezarlığa dönüşmesini istemiyorsak Libya'daki sorunu çözmeliyiz" demişti.

 

Libya'yı terk edin uyarısı

 

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki vatandaşlarından bu ülkeyi terk etmelerini istedi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "Vatandaşlarımızı Libya'ya gitmemeye, halen orada olanları da geçici olarak ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz" denildi.

ETİKETLER

paolo gentiloniitalyalibyaışidsavaşkaddafi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24