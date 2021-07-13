İtalya-İngiltere maçından sonra ırkçı hakaretlere maruz kalan Marcus Rashford: Kim olduğumla ilgili asla özür dilemeyeceğim

İtalya-İngiltere arasında oynanan EURO 2020 finalinin ardından ırkçı hakaretlerin hedefi olan İngiltere oyuncusu Marcus Rashford, kaçırdığı penaltı için özür dileyen bir açıklama yaptı. Rashford, uğradığı hakaretlere de karşılık vererek "kim olduğuyla ilgili özür dilemeyeceğini" belirtti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Rashford, İngiltere'nin kaybettiği maçın ardından hislerini aktardı.

Rashford, "Nereden başlayacağımı ve şu an nasıl hissettiğimi nasıl aktaracağımı tam olarak bilmiyorum. Zorlu bir sezon geçirdim, bu herkes için açıktı ve muhtemelen finale bu güven eksikliğiyle gittim. Her zaman kendime penaltı konusunda güvenmişimdir ancak bu kez birşey doğru gelmedi. Uzun koşu bölümünde kendime biraz zaman kazanıyordum ancak maalesef sonuç istediğim gibi olmadı" dedi.

"Takım arkadaşlarımı, herkesi hayal kırıklığına uğratmışım gibi hissettim" diyen Rashford, şöyle davem etti: "55 yıl. 1 penaltı. Tarih. Tek söyleyebileceğim şey özür. Keşke başka şekilde yaşansaydı"

Turnuva boyunca "kırılamaz bir bağ" kurulduğunu söyleyen İngiltere ekibine teşekkür eden Rashford, "Bu yaz yaşadığım en iyi kamplardan biriydi. Kırılamaz bir kardeşlik inşa edildi. Sizin başarınız benim başarım, başarısızlığınız benim başarısızlığım" yazdı.

Kendisine yönelik ırkçı hakaretlere değinen 23 yaşındaki futbolcu şöyle devam etti: "Kendimle ilgili birşeyler okumayı beklediğim bir sporu yapıyorum. Tenimin rengiyle, nereden geldiğimle, futbol dışında neler yaptığımla ilgili olabilir. Tüm gün performansımla ilgili eleştirileri dinleyebilirim. Penaltım yeterince iyi değildi. Ancak asla kim olduğumla ve nereden geldiğimle ilgili özür dilemem. Göğsümde o üç aslanı taşırken ve ailemi on binlerce insanla birlikte bana destek olurken gördüğüm an hiç olmadığı kadar gururlandım."

Rashford mesajını şöyle bitirdi: "Ben Marcus Rashford, Güney Manchester, Withington ve Wythenshawe'den 23 yaşında siyah bir adam. Hiçbir şeyim yoksa da buna sahibim. Kibar mesajlarınız için teşekkür ederim. Daha güçlü döneceğim. Daha güçlü döneceğiz"