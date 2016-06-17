İtalya ikinci turu tek golle garantiledi

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) E Grubu'nda İtalya ile İsveç karşı karşıya geldi.

İlk yarıda, sadece bir top kaleyi bulurken, iki kez kaleyi deneyen İsveç, isabet bulamadı. Yine 2 kez şut çeken İtalya'da Florenzi'nin çektiği şutta top Isaksson'dan döndü.

İkinci yarı, topa sahip olma yüzdesini artıran İtalya, aradığı golü 88. dakikada Eder ile buldu. Soldan aldığı topla dripling yaparak ceza sahasına giren Eder, düzgün bir vuruşla Isaksson'un solundan alt köşeye topu gönderdi: 1-0.

Bu golle maçı 1-0 kazanan İtalya, puanını 6'ya yükselterek bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Turnuvadaki ikinci maçında da gol sevinci yaşayamayan İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, 4 Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk isim olma şansını yine değerlendiremedi.