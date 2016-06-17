T24 LogoT24 Logo
Spor

İtalya ikinci turu tek golle garantiledi

2016 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İsveç'i 88. dakikada Eder'in golüyle 1-0 mağlup etti

17 Haziran 2016 20:44

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) E Grubu'nda İtalya ile İsveç karşı karşıya geldi.

İlk yarıda, sadece bir top kaleyi bulurken, iki kez kaleyi deneyen İsveç, isabet bulamadı. Yine 2 kez şut çeken İtalya'da Florenzi'nin çektiği şutta top Isaksson'dan döndü.

İkinci yarı, topa sahip olma yüzdesini artıran İtalya, aradığı golü 88. dakikada Eder ile buldu. Soldan aldığı topla dripling yaparak ceza sahasına giren Eder, düzgün bir vuruşla Isaksson'un solundan alt köşeye topu gönderdi: 1-0.

Bu golle maçı 1-0 kazanan İtalya, puanını 6'ya yükselterek bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Turnuvadaki ikinci maçında da gol sevinci yaşayamayan İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, 4 Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk isim olma şansını yine değerlendiremedi.

ETİKETLER

italyaisveç2016 avrupa şampiyonasıeuro 2016e grubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24