T24 LogoT24 Logo
Spor

İtalya, Hırvatistan'la berabere kaldı

EURO 2012 (C) grubu maçında, İtalya, Hırvatistan'la 1-1 berabere kaldı

15 Haziran 2012 00:38

EURO 2012'de C Grubu’nda ikinci maçında İtalya, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Pirlo'nun golüne, Hırvatistan Mandzukic ile cevap verdi.

Andrea Pirlo, İtalya'yı 39. dakikada öne geçirdi. Hırvatistan ise bu gole 72'de Mario Mandzukic ile cevap verdi.
 
Hakemler: Howard Webb , Michael Mullarkey, Peter Kirkup (İngiltere)
 
İtalya: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Leonardo Bonucci, Christian Maggio, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Thiago Motta (dk. 62 Riccardo Montolivo), Emanuele Giaccherini, Mario Balotelli (dk. 69 Antonio Di Natale), Antonio Cassano (dk. 83 Sebastian Giovinco)
 
Hırvatistan: Stipe Pletikosa, Darijo Srna, Vedran Corluka, Gordon Schildenfeld, Ivan Strinic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ognjen Vukojevic, Ivan Perisic (dk. 68 Danijel Pranjic), Mario Mandzukic (dk. 90+4 Niko Kranjcar), Nikica Jelavic (dk. 83 Eduardo)
 
Goller: Dk. 39 Andrea Pirlo (İtalya), 72 Mario Mandzukic (Hırvatistan)
 
Sarı kartlar: Dk. 56 Thiago Motta, dk. 80 Riccardo Montolivo (İtalya), dk. 86 Gordon Schildenfeld (Hırvatistan)

ETİKETLER

EURO 2012 C Grubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24