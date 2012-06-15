İtalya, Hırvatistan'la berabere kaldı

EURO 2012'de C Grubu’nda ikinci maçında İtalya, Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Pirlo'nun golüne, Hırvatistan Mandzukic ile cevap verdi.

Andrea Pirlo, İtalya'yı 39. dakikada öne geçirdi. Hırvatistan ise bu gole 72'de Mario Mandzukic ile cevap verdi.

Hakemler: Howard Webb , Michael Mullarkey, Peter Kirkup (İngiltere)

İtalya: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Leonardo Bonucci, Christian Maggio, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Thiago Motta (dk. 62 Riccardo Montolivo), Emanuele Giaccherini, Mario Balotelli (dk. 69 Antonio Di Natale), Antonio Cassano (dk. 83 Sebastian Giovinco)

Hırvatistan: Stipe Pletikosa, Darijo Srna, Vedran Corluka, Gordon Schildenfeld, Ivan Strinic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ognjen Vukojevic, Ivan Perisic (dk. 68 Danijel Pranjic), Mario Mandzukic (dk. 90+4 Niko Kranjcar), Nikica Jelavic (dk. 83 Eduardo)

Goller: Dk. 39 Andrea Pirlo (İtalya), 72 Mario Mandzukic (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 56 Thiago Motta, dk. 80 Riccardo Montolivo (İtalya), dk. 86 Gordon Schildenfeld (Hırvatistan)