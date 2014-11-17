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Spor

İtalya-Hırvatistan maçına olaylar damga vurdu

Karşılaşma, Hırvatistan tribünlerinden atılan havai fişek ve meşaleler nedeniyle iki defa durdu

17 Kasım 2014 13:12

Euro 2016 H Grubunda oynanan İtalya-Hırvatistan maçında yaşanan olaylar sebebiyle hakem Bjorn Kuipers takımları soyunma odasına gönderdi.

Milano San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) dün akşam oynanan maçı, FIFA kokartlı Hollandalı hakem Bjorn Kuipers yönetti. 11. dakikada Antonio Candreva'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ev sahibi İtalya 1-0 öne geçti. Buna cevap ise gecikmedi. 15'inci dakikada Rakitic'in pasıyla kaleye vuruş yapan Perisic, kaleci Buffon'un da hatasıyla Hırvatistan'ı beraberliğe taşıdı. Bu skorun ardından Hırvatistan, 10 puan ve 9 averajla zirvede yer alırken, aynı puanla onu takip eden İtalya ise 4 averajla ikinci sırada kaldı.

Karşılaşma, Hırvatistan tribünlerinden atılan havai fişek ve meşaleler nedeniyle iki defa durdu. 73. dakikada stadın dumana boğulmasından dolayı 3 dakika duran karşılaşmayı yeniden başlatmak isteyen hakem, sahaya atılan yanıcı maddelerin ardı arkası kesilmeyince takımları soyunma odasına göndermek zorunda kaldı.

Güvenlik güçleri, tribünde taşkınlık çıkaran Hırvat taraftarlara coplarla müdahale etti. Hakem, olayların yatışması üzerine toplam 10 dakika durdurduğu maçı 76'ıncı dakikadan tekrar başlattı. Stadyumda 6 bin Hırvatistan taraftarı olduğu belirtildi.

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