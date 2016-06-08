İtalya Hava Savunma Sistemi Kahramanmaraş'ta konuşlandı

İtalya'dan gelen Hava Savuma Sistemi, Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'nda Almanya Patriot Hava Savunma Birliği'nin yerine konuşlandırıldı. NATO bünyesinde İtalya'dan gelen Hava Savuma Sistemi'nin konuşlandırılmasının sebebi olarak, Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı olduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sistemin, operasyon merkezi ile radar ve füze rampalarının yerleştirileceği alanlar da hazırlandı. Hava Savunma Sistemi'nin bir süre sonra yapılacak test işlemleri sonrasında faaliyete geçeceği öğrenildi. Alman Patriot Birliği 2015'in son aylarında kentten ayrılmıştı.



MEADS, Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (MEADS - Medium Extended Air Defense System) NATO tarafından yönetilen, Patriot füze sisteminin yerini alması düşünülen, yer tabanlı, taşınabilir bir füze savunma sistemi.

Üç birlikte tasarlandı

Program, ABD, Almanya ve İtalya'nın geliştiriciliğinde ilerleyen üç uluslu bir proje. Almanya Haziran 2015'te kendi MIM-104 Patriot sistemleri yerine MEADS'ı seçti. MEADS, yarıştığı sistemlerin eksikliklerinin giderilmesi için ve ABD ile müttefik kuvvetler arasında tam birlikte çalışabilirliğe izin verecek şekilde tasarlandı.

Sistem taktik, balistik füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçak ve büyük kalibreli roketlere karşı 360 derecelik kapsama alanı sağlıyor. MEADS, genişletilmiş kapsama alanı ile yer tabanlı taşınabilir bir hava ve füze savunması sağlarken, üç boyutlu tehditlere karşı da görev yapıyor.