İtalya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Formula 1'de, sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki Monza kasabasındaki 5 bin 793 metre uzunluğundaki, Monza Otodromu'nda 53 tur üzerinden koşulan yarışa ilk cepte başlayan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton üstünlüğünü yarış sonuna kadar koruyarak 1 saat 19 dakika 41 saniyelik zamanıyla damalı bayrağı ilk gören pilot olmayı başardı.

Yarışta ikinciliği Sauber'in Meksikalı pilotu Sergio Perez alırken, yarış sonunda podyuma çıkmaya hak kazanan üçüncü ve son pilot ise ev sahibi konumundaki Ferrari takımının İspanyol sürücüsü Fernando Alonso oldu.

Geçen haftaki Belçika Grand Prix'sini kazanan ve Monza'daki yarışa da ikinci cepte başlayan McLaren-Mercedes'in İngiliz pilotu Jenson Button ise yarışı 34. turda bıraktı.

Sebastian Vettel ve Mark Webber de yarışı tamamlayamayan pilotlar arasında yer alınca, markalar klasmanının lideri Red-Bull-Racing-Renault takımı İtalya'dan puan çıkaramadı.

İtalya Grand Prix'siyle Avrupa kıtasına bu sezon veda eden Formula 1'de, sezonun 14. yarışı olan Singapur Grand Prix'si 22-23 Eylül tarihlerinde koşulacak.

İtalya Grand Prix'sini ilk 10'da bitiren pilotlar ve klasmanlarda son durum şöyle:

1. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes

2. Sergio Pérez (Meksika) Sauber

3. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari

4. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari

5. Kimi Räikkönen (Finlandiya) Lotus-Renault

6. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes-AMG

7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes-AMG

8. Paul di Resta (İngiltere) Force India

9. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber

10. Bruno Senna (Brezilya) Williams-Renault

-Pilotlar klasmanı-

1. Fernando Alonso 179 puan

2. Lewis Hamilton 142

3. Kimi Räikkönen 141

4. Sebastian Vettel 140

5. Mark Webber 132

6. Jenson Button 101

7. Nico Rosberg 83

8. Romain Grosjean 76

9. Sergio Pérez 65

10. Felipe Massa 47

-Markalar klasmanı-

1. Red Bull Racing-Renault 272 puan

2. McLaren-Mercedes 243

3. Ferrari 226

4. Lotus-Renault 217

5. Mercedes 126

6. Sauber-Ferrari 100

7. Force India-Mercedes 63

8. Williams-Renault 54

9. STR-Ferrari 12