İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İtalya Grand Prix'sinde 1.18.887'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox">\n<p>Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.</p>\n<p>İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.</p>\n<p>Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.18.887'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 94. pole pozisyonuna ulaştı.</p>\n<p>Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas 1.18.956'lık süresiyle ikinciliği, McLaren sürücüsü Carlos Sainz ise 1.19.695'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.</p>\n<p>İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>