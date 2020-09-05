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Spor

İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

05 Eylül 2020 20:12

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İtalya Grand Prix'sinde 1.18.887'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

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