T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya: Göçmen kurtarma operasyonlarına son verebiliriz

Donanma operasyonları ve göçmen akınının maliyeti İtalyan hükümeti üzerinde siyasi baskı oluşturuyor

17 Haziran 2014 12:24

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, Avrupa Birliği'nin yardım etmemesi halinde, Akdeniz'de savaş gemileriyle mültecileri kurtarma operasyonlarına son verebileceklerini söyledi.

Sicilya'da açıklamalar yapan Alfano, insanları ölüme terk etmeyeceklerini fakat artık donanmanın Libya kıyılarında devriye gezemeyebileceğini belirtti.

Alfano, "Akdeniz sınırında AB devreye girmezse, İtalya çekilir ve AB'ye kıtaya koruma görevini yerine getirmesini söyler. Hayat kurtarmaya devam edeceğiz ama bunu tek başına yapamayız ve Libya'da uluslararası toplum tarafından yaratılan istikrarsızlıkla yalnız baş edemeyiz" dedi.

Bakan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra bir Kuveyt petrol tankeri Sicilya'ya 356 mülteci daha getirdi.

Bir Suriyeli mültecinin gemide öldüğü bildirildi.

Hafta sonunda Libya'nın 65 kilometre açıklarında şişme botla İtalya'nın Lampedusa adasına geçmeye çalışan en az 39 kişi boğularak can vermişti.

İtalyan donanması faciada gemideki 39 kişiyi kurtarırken ölü sayısının çok daha yüksek olmasından kaygı duyuluyor.

Geçen Ekim'de Lampedusa açıklarında bir geminin batması sonucu 360 mülteci ölmüştü.

İtalyan İçişleri Bakanı Alfano, açıklamalarını donanmanın son aylarda mültecileri getirmeye başladığı Pozzallo limanında yaptı.

İtalyan medyası, Kuveyt bandıralı tanker tarafından kurtarılarak bu limana getirilen göçmenlerin Suriye, Lübnan, Mısır, Somali ve Fas vatandaşları olduğunu bildirdi. İtalyan savaş gemilerinin de başka noktalarda 200 göçmeni kurtardığı belirtiliyor.

Donanma operasyonları ve göçmen akınının maliyeti İtalyan hükümeti üzerinde siyasi baskı oluşturuyor.

Malta da Avrupa Birliği'nden göçmen akınının mali yükünü paylaşmasını istedi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat bazen Kuzey Afrika'dan 20'den fazla mülteci teknesinin geldiğini, bunun insani ve lojistik açıdan sorunlara neden olduğunu söyledi.

ETİKETLER

göçmenitalyamülteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24