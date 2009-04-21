İtalya, göçmen krizinde Malta'yı şikâyet etti

Malta açıklarında Panama bandıralı Türk gemisi "Pınar E" tarafından perşembe günü kurtarılan Afrikalı kaçak göçmenleri "insani gerekçelerle" kabul eden İtalya, sorumluluğunu yerine getirmemekle suçladığı Malta'yı, AB Komisyonu'na şikayet etti.



AB'ye sunduğu dosyada, 2007 yılı başından bu yana Malta sularında 670 arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini savunan İtalya, son yaşanan krizde 142 kaçak göçmeni kurtaran Panama bandıralı Türk gemisinin de Malta kontrolündeki sularda bulunduğunu bildirdi.



İtalya, kaçak göçle mücadele için AB bütçesinden para alan Malta'nın, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olduğunu ileri sürdü.



Afrikalı göçmenlerin Türk gemisi tarafından ölümden kurtarılmalarının ardından İtalya ve Malta, birbirlerini suçlayarak mültecileri kabule yanaşmamışlardı. 4 gün süren insanlık dramı İtalya'nın, "insani gerekçelerle" mültecileri Sicilya Adası'na nakletmesiyle sona ermişti.



