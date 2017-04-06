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BBC Türkçe

İtalya, G8 olaylarındaki polis şiddeti nedeniyle tazminat ödeyecek

2001'de Cenova'da yapılan G8 zirvesini protesto gösterileri sırasında kötü muameleye maruz kalan 6 kişinin her birine 45 bin euro tazminat ödenecek. İtalya ayrıca güvenlik güçlerine "insan hakları eğitimleri" verecek. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

06 Nisan 2017 21:14

İtalya, Cenova kentinde 2001'de yapılan G8 zirvesini protesto gösterileri sırasında bir karakolda kötü muameleye maruz kalan 6 kişiye tazminat ödeyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) iki yıl önceki kararında, İtalyan güvenlik güçlerinin G8 protestolarına müdahale sırasında şiddete ve işkenceye varan kötü muamele eylemlerine başvurduğuna hükmetmişti.

İtalya, kötü muameleye maruz kaldıkları gerekçesiyle dava açan 65 kişiden 6'sıyla anlaşma yoluna gitti.

Bolzaneto Karakolu'nda eylemcilerin kötü muameleye maruz kaldıklarını kabul eden İtalya. 6 davacıya uğradıkları "maddi ve manevi zararlar" ile mahkeme masrafları için kişi başı 45 bin euro tazminat ödeyecek.

İtalya ayrıca, kötü muamele ve işkenceyi cezalandırmak için yeterli yasal düzenlemeleri yapma ve "güvenlik güçlerine insan haklarına saygı eğitimi sağlama" sözü de verdi.

Cenova'da 21-22 Temmuz 2001'de yapılan G8 zirvesi, başta küreselleşme karşıtları olmak üzere birçok grubun protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Güvenlik güçlerinin gösterilere şiddet kullanarak müdahale etmesi sonucu bir kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Polisin gözaltına alınan eylemcilere fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, ayrıca müdahaleyi haklı gösterebilmek amacıyla bölgeye molotof kokteylleri ve bıçaklardan oluşan sahte deliller yerleştirdiği belirtilmişti.

AİHM, Nisan 2015'te G8 olaylarına müdahaleyle ilgili bir davada İtalya'yı işkenceden mahkum etmişti. Mahkeme, İtalya'yı ceza kanununda işkenceyi suç haline getirecek değişiklikler yapmaya çağırmıştı.

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