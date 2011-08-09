-İTALYA FUTBOLUNDA ŞİKEYE VERİLEN CEZALAR ROMA (A.A) - 09.08.2011 - İtalyan futbolunda geçen haziran ayında ortaya çıkan şike skandalında, futbol federasyonu disiplin kurulunun verdiği cezalar kamuoyuna açıklandı. Federal savcı Stefano Palazzi'nin, kısa bir süre önce konuyu sevk ettiği futbol federasyonu disiplin kurulu, Serie A'dan bir, Serie B'den 3 kulüp olmak üzere toplamda 17 kulübe puan silme ve para cezası, çok sayıda kişiye de futbol ile ilgili faaliyetlerinden men cezası verdi. Kurul, savcı Palazzi'nin talep ettiği cezaların büyük kısmını kabul ederken, Atalanta hakkındaki eksi 7 puanla Serie A'daki yeni sezona başlama talebini, eksi 6 olarak değiştirdi. Bir sezon aradan sonra Serie A'ya geri dönen mavi-siyahlı takım, ligin 2011-2012 sezonuna eksi 6 puanla ''merhaba'' diyecek. Serie B'de para cezasının yanı sıra puan silme cezası alması da savcı Palazzi'nin talebiyle gündeme gelen Ascoli için kurul, 50 bin avro para cezası öngörürken, Hellas Verona ve Sassuolo kulüplerine de 20 bin avro para cezası kesti. Atalanta kulübü, skandalda az bir ceza ile kurtulmasına karşın takım kaptanı ve emektar futbolcusu Cristiano Doni 3 yıl 6 ay, bir diğer oyuncusu Thomas Manfredini ise 3 yıl futboldan men cezası aldı. Lazio'nun eski futbolcusu Giuseppe Signori ile birlikte Antonio Bellavista, Giorgio Buffone, Massimo Erodiani, Carlo Gervasoni, Marco Paoloni, Vincenzo Sommese gibi isimler de futbol federasyonunun her türlü faaliyetlerinden ve görevlerinden 5 yıllığına diskalifiye edildi.