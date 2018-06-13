İtalya, Fransız büyükelçiyi dışişlerine çağırdı

İtalya'da yeni göreve gelen sağ popülist hükümet, 629 göçmeni taşıyan gemiyi kabul etmemesiyle ilgili krizde geri adım atmıyor. İtalyan Dışişleri, kendilerine uluslararası hukuk eleştirisi getiren Fransa'nın elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Aralarında hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 629 sığınmacıyı taşıyan, İtalya ve Malta’nın kabul etmeyerek tepki çektiği Aquarius gemisi Avrupa içinde kriz çıkardı. İtalya, kendilerine yönelik eleştirilerinin ardından Fransa’nın Roma Büyükelçisi’ni Dışişileri’ne çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın Akdeniz’de sıkışıp kalan göçmenleri sert bir dille eleştirmiş ve bu tavrın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı. İtalya’da yeni göreve gelen sağ popülist hükümet ise geri adım atmayarak Fransa’yı ikiyüzlülükle suçlamıştı.

Tartışma diplomatik bir kriz haline dönüşüyor. İtalyan Dışişleri bu sabah, Fransa’nın Roma Büyükelçisi’ni çağırarak açıklama istedi. Akdeniz'de bekleyen sığınmacılara İspanya'daki sosyalist hükümet kapı açtı

Ne olmuştu?

11’i çocuk, yedisi hamile, 629 sığınmacıyı taşıyan Aquarius gemisi, Avrupa Birliği içinde göçmenlere yönelik görüş ayrılıklarını belirgin biçimde ortaya koydu. İtalya, geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemişti. Aşırı sağcı Liga Partili İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, mülteci taşıyan tekne ve gemilere artık İtalyan limanlarına giriş izni vermeyeceklerini belirterek bir diğer Akdeniz ülkesi Malta’yı mültecileri kabul etmeye çağırmıştı.

Malta da iki gündür bekleyen gemiyi kabul etmeyeceğini açıklarken, pazartesi günü İspanya’daki yeni sosyalist hükümet sahneye çıkmış, Başbakan Pedro Sanchez 629 sığınmacıya sınırlarını açma kararı aldıklarını duyurmuştu.