İtalya esrar yetiştirmeyi serbest mi bırakıyor?

İtalya'da siyasi yelpazenin hemen her kanadından 218 milletvekili, esrar yetiştirmenin yasal hale getirilmesi için bir yasa tasarısı hazırlayarak parlamentoya sundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Parlamento Gruplararası Yasal Esrar komitesinin aylar süren çalışmalarının sonunda hazırlanan yasa tasarısı, yetişkinlerin evlerinde 15 grama kadar, dışarıda ise üzerlerinde 5 grama kadar esrar bulundurmasına izin veriyor.

Tasarı yasalaşırsa, evlerde maksimum 5 adet dişi hint keneviri bitkisi yetiştirilebilecek.

"Esrar Sosyal Kulübü" adı verilen dernek benzeri kuruluşlarınsa 250 marihuana bitkisi yetiştirilmesine izin verilecek.

Evlerde yetiştirilen esrarın satışına izin verilmezken, sosyal kulüpler devletten lisans almak ve yine lisanslı mağazalarla çalışmak koşuluyla esrar satışı yapabilecek. Esrarın ithalatı ve ihracatı ise yasaklı olmaya devam edecek.

Park ve meydanlar gibi kamuya açık yerlerde esrar içilmesi de mümkün olmayacak.

Yasa tasarısına en fazla destek, iktidardaki Demokratik Parti ile muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi ve Sol-Ekoloji-Özgürlük partilerinden geldi.

Ancak 218 parlamenterin imzasını taşıyan tasarıya, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin sağcı Haydi İtalya partisinden de iki isim katıldı. İtalya'da Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere iki kanadı bulunan parlamentonun toplamda 945 üyesi bulunuyor.

Tasarıyı hazırlayan komite, İtalya'da halen büyük bir esrar piyasası bulunduğunu belirterek, esrarın yasal hale getirilmesiyle devletin bu pazarı kontrol edebileceğine vurgu yapıyor. Ayrıca yasadışı esrar üretimi ve satışıyla mücadele için yapılan masraftan da kaçınılacağının altı çiziliyor.

Ancak tasarıya karşı olanlar da bulunuyor. Aşırı sağcı Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini, esrarın yasal hale getirilmesini desteklemediğini belirterek, "Ben şahsen fuhuşun yasallaştırılması ve düzenlenmesine destek veririm. Çünkü bildiğim kadarıyla seksin sağlığa zararı yok ama esrarın var" dedi.

İtalya'da halen yalnızca tıbbi amaçlı esrar kullanımı yasal olsa da, özellikle gençler arasında esrar kullanımının yaygın olduğu biliniyor.

Yeni yasa tasarısını hazırlayan Parlamento Gruplararası Yasal Esrar komitesi, 13 milyon İtalyanın esrar kullandığını veya halen kullanmakta olduğunu belirtiyor.

Komitenin açıkladığı verilere göre, Avrupa genelinde bu sayı 73 milyona ulaşıyor. İtalya'da marihuana pazarının değeri ise yılda 12 milyar euro'ya varıyor.