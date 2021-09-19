İtalya esrar kullanımının yasallaşması için referanduma gidecek

T24 Haber Merkezi

İtalya önümüzdeki yıl yapılacak referandumla esrarı yasallaştırmayı oylayacak. Yasa teklifinin oylanması için bir haftada 500 bin imza toplandı. Bu, yasa teklifi için referanduma gitme yolundaki ilk adım.

CNN'in haberine göre, halk esrarı suç olmaktan çıkarmak yönünde oy kullanırsa, uyuşturucunun satın alınması, satılması ve yetiştirilmesi İtalyan kanunlarına göre yasal hale gelecek. Yargıtayın onaylaması halinde referandumun önümüzdeki yıl yapılacağı öngörülüyor.

Esrar tüketimi İtalyan yasalarına göre suç sayılmıyor ve tıbbi amaçlar için esrar kullanımına izin veriliyor. Fakat, esrarın satın alınması, satılması veya toplu olarak yetiştirilmesi ülkede yasa dışı ve satıcılar suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorlar.

"Esrar yasallaştığında küçük miktarlarda uyuşturucu için gereksiz yargılamalar son bulacak"

Esrarın yasallaşması için yürütülen kampanyayı destekleyenler, esrarın yasallaşmasının tüketimi teşvik etmeyeceğini, daha güvenli ve daha bilinçli halde kullanılmasını sağlayacağını savunuyorlar. Konuya ilişkin konuşanlar, "Esrar yasallaştığında küçük miktarlarda uyuşturucu için gereksiz yargılamalar son bulacak. Ağrılarını gidermek için esrar kullanan hastalar bir daha mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacak" diyor.

Ayrıca, esrarın yasallaşmasının binlerce yeni iş yaratacağı ve devlet için 7 milyar Euro değerinde vergi kazancı sağlanacağı beliriliyor.

Avrupa'da uyuşturucu kullanımı

Kampanyayı yürütenlerin verdiği bilgilere göre, İtalya'da 6 milyon esrar kullanıcısı var.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından yayınlanan 2021 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre, Avrupa Birliği'nde 15-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1,8'i esrarı günlük olarak kullandığını söylüyor.

Rapor, Avrupa Birliği'nde kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen uyuşturucuların yüzde 74'ünün esrar, yüzde 11'inin kokain ve yüzde 5'inin amfetamin olduğunu gösterdi.