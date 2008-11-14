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Ekonomi

İtalya durgunluğa girdi, Fransa az farkla büyüdü

Euro bölgesi ekonomisinin üçüncü büyük ülkesi olan İtalya durgunluğa girerken, bölgenin ikinci büyük ekonomisi Fransa az farkla büyüme kaydetti.

14 Kasım 2008 02:00

Euro bölgesi ekonomisinin üçüncü büyük ülkesi olan İtalya durgunluğa girerken, bölgenin ikinci büyük ekonomisi Fransa az farkla büyüme kaydetti.

İtalya, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 oranında küçüldü. Daha önceki çeyrekte de küçülen İtalyan ekonomisi, böylece durgunluğa girmiş oldu.

Euro bölgesinin üç büyük ekonomisinin en büyüğü olan Almanya durgunluğa girdiğini bildirmişti. İkinci çeyrekte küçülen Fransa ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 oranında büyüyerek, çok az bir farkla durgunluktan kurtuldu.

Almanya, Fransa ve İtalya, Euro bölgesi ekonomisinde üçte ikiden fazla bir paya sahip bulunuyor.

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