İtalya Dışişleri Bakanı: IŞİD operasyonu taktik ve siyasi anlamda eşi görülmemiş hareket

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Türkiye’nin IŞİD'e düzenlediği operasyonları önemli bulduğunu söylerken, İncirlik üssünü ABD’ye açmasını ise, “Taktik ve siyasi anlamda eşi görülmemiş önemde büyük bir hareket” diye nitelendirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ülkenin ana akım gazetelerinden Corriere della Sera’ya verdiği röportajla, İran ile varılan nükleer anlaşmasını ve Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendiren Bakan Paolo Gentiloni, Türkiye hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin IŞİD’e karşı başlattığı saldırının önemli olduğuna inanıyorum” diyen Gentiloni, şu ifadeleri kullandı:

“Aylardır Ankara’nın, IŞİD karşıtı koalisyona katılımı ve Kürt meselesine bağlı olan iç dinamikleri arasında bir çatışma riski vardı. Şimdi Türk makamları, sadece IŞİD’in saldırılarına karşılık vermekle kalmadı, aynı zamanda Halifeliğe (IŞİD) karşı bir askeri operasyon için İncirlik üssünü ABD’nin kullanımına da sundu. Bu, taktik ve siyasi anlamda eşi görülmemiş önemde büyük bir hareketti.”

'Türkiye IŞİD'e savaş ilan etti'

Bu arada, yine Corriere della Sera gazetesinin, Türkiye-Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin birinci sayfadan gördüğü başka bir haberinde, “Türkiye ABD ile birlikte IŞİD’e savaş ilan etti. Erdoğan, IŞİD’i bombalamak

için jetleri gönderdi” başlıklarını kullanması dikkat çekti.

La Repubblica gazesi başta olmak üzere ülkedeki diğer yayınlar da, Türkiye’nin İncirlik üssünü ABD’ye açmasını ve Türk jetlerinin IŞİD’e karşı operasyonlarını, “Ankara’nın dönüşümü” yorumlarıyla gördü.