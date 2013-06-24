İtalya Dışişleri Bakanı Bonino: Türkiye'ye kapıyı kapatmanın zamanı değil

21 Haziran'da Avrupa Birliği katılım müzakereleri için kritik bir haftaya girileceğini açıklayan İtalya Dışişleri Bakanı Emma Bonino, zamanın Türkiye'nin Avrupalı görüşüne kapıları kapatmanın değil, kapıları desteklemenin ve müzakerelerde bölgesel politikalar dışında, temel haklar ve adalet bölümlerinin de açılması gerektiğini belirtti.

26 Haziran'da başlayacak müzakereler için Türkiye'yi dikkate alarak yaptığı açıklamada Bonino, "Avrupa, tarihi sorumluluğu olan yakını ve uzağı görme arasında seçim yapabilme kabiliyetinden çekinmemeli. Müzakere sürecine devinim getirmek ve Türk otoritelerin hareket hattına karşı fevri bir katı tutuma düşmemek lazım" sözlerine yer verdi.

Avrupa'nın sınırları içerisinde tam demokratik bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Bonino, "Göz önünde tutulması gereken amaç bu olmalıdır ve Türkiye'nin, son on yıllık tarihinin de gösterdiği gibi, Avrupa teşviğinin avantajlarına şimdi daha çok ihityacı vardır" dedi.

Açıklamasında, "Zaman Türkiye'nin Avrupalı görüşüne kapıyı kapatmaktan ziyade, kapıyı destekleme zamanıdır. Müzakerelerde bölgesel politikalar bölümü ile birlikte temel hak ve adalet bölümleri de açılmalıdır" sözleri ile devam eden Bonino, "Geçmişte bölümler açılsaydı, Avrupa Birliği Türk otoriteleri ile görüşmelerde daha etkili avantaj sahibi olurdu" dedi.

Bonino, "Eğer bugün Ankara'nın Avrupa ile birleşme sürecini zorlaştırma hatasını yaparsak, yarın uluslararası planlarda daha az güvenilir bir Avrupaya sahip oluruz" sözleri de açıklamasında yer aldı.