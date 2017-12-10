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Spor

İtalya Derbisi’nde kazanan çıkmadı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Juventus ile lider Inter golsüz berabere kaldı

10 Aralık 2017 17:37

Serie A'nın 16. haftasında Juventus, konuk ettiği lider Inter ile 0-0 berabere kaldı.

“İtalya Derbisi” olarak anılan dev mücadelede karşılaşmanın başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, özellikle ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve rakibini mağlup edip liderliğe yükselme şansını kaçırdı.

Başladığı gibi biten maçın ardından Inter puanını 40’a yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu. 38 puanı bulunan Juventus ise üçüncü sırada yer alıyor.

Lider Inter’in puan kaybettiği haftada, yarın Fiorentina’yı ağırlayacak olan 38 puanlı Napoli, galip gelmesi halinde geçen hafta kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almış olacak.(Eurosport)

 

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