İtalya'da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü sonrası TikTok talimatı: Yaşı doğrulanamayan kullanıcıları engelleyin

İtalya'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunun sosyal medya uygulaması TikTok'taki meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları nedeniyle İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok'a talimat verdi. Yaşı doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının engellenmesi istendi.

Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir kız çocuğun dün boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, çocuğun TikTok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede tepkilere neden oldu.

Söz konusu iddiaların ardından GPDP, TikTok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.