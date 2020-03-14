İspanya'da Koronavirüs nedeniyle resmen OHAL ilan edildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Krizin boyutu nedeniyle olağanüstü önlemler almak zorunda kaldıklarını belirten Sanchez, Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 2 hafta boyunca ülke genelinde karantina uygulanacağını açıkladı.

Sanchez, vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verileceğini belirtti.

Reuters ajansı, İçişleri Bakanlığı’nın ülkedeki polis güçlerini kontrol etme kararı aldığını aktardı. İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanya şu ana kadar 5 bin 232 vaka ile dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.