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Spor

İtalya'dan dünya rekoru; yenilmezlik serisi 36 maça çıktı!

Mancini'nin öğrencileri, milli takım alanında yenilmezlik rekorunun sahibi oldu

06 Eylül 2021 00:08

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti.

Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu.

Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.

Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü.

İtalyaİtalya Milli TakımıRoberto Mancini
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