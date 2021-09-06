İtalya'dan dünya rekoru; yenilmezlik serisi 36 maça çıktı!

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya, dünya rekoru kırdı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti.

Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu.

Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.

Bu süreçte 27 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 88 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol gördü.