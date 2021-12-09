İtalya'dan Amazon'a 1 milyar 128 milyon Euro'luk 'rekabet' cezası

İtalya Rekabet Kurumu, ABD merkezli online satış platformu Amazon’a, e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan 1 milyar 128 milyon Euro ceza kesti.

İtalya Rekabet Kurumundan (Antitrust) yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon Euro ceza kestiği belirtildi.

Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi. Ω.

İtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım'da ise Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle başka bir hadiseden Amazon'a 68,7 milyon Euro Apple'a 134,5 milyon Euro olmak üzere toplam 203,2 milyon Euro'luk para cezası vermişti.