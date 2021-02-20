İtalya'dan 3 kulüp Taylan Antalyalı'ya talip oldu

Galatasaray'da bu sezonun gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 kulübün talip olduğu öne sürüldü.

Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Taylan Antalyalı'nın 3 İtalyan kulübüyle görüştüğünü iddia etti. Palmeri, Bu 3 kulüpten ikisinin şu anda Avrupa kupalarında mücadele ettiğinin de altını çizdi.

Şu anda Avrupa kupalarında mücadele eden İtalyan kulüpler şu şekilde: Juventus, Lazio, Atalanta(Şampiyonlar Ligi); Milan, Napoli, Roma (UEFA Avrupa Ligi)

Bu sezonun vazgeçilmezi

Galatasaray'a 2019/20 sezonunun başında transfer olan Taylan Antalyalı, Sarı-kırmızılı takımdaki ilk yılında çok süre alamamıştı. Bu sezonun başında Fatih Terim'in, Taylan'ı savunmanın önünde yer vermesiyle performansını katlayan Taylan Antalyalı, sezonun ilerleyen bölümünde takımın vazgeçilmez ismi oldu.