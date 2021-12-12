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Dünya

İtalya’daki doğalgaz patlamasında can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp

Enkaz altında kalan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi

12 Aralık 2021 17:13

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3’e yükseldi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonucu çöken binada enkaz altından 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.


Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki iki binada da hasar meydana geldiği ifade edildi.

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