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Dünya

İtalya'da tüm okullar Koronavirüs nedeniyle tatil edildi!

04 Mart 2020 16:00

İtalya hükümeti, ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a ulaşması sonrası tüm okul ve üniversiteleri geçici olarak kapatma kararı aldı.

Hükümetin yarından itibaren uygulanmaya başlanacak okulları kapama kararının mart ayının ortasına kadar süreceği belirtildi.

Koronavirüs'ün en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lomardia, Emilia Romagna ve Veneto bölgelerinde okullar son iki haftadır tatil edilmişti. Hükümetin bugün aldığı karar ise ülke genelini kapsıyor.

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıkarken, vaka sayısı 2 bin 502 oldu.

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