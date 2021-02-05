İtalya'da Tiktok'a 13 yaş sınırı getirildi

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok uygulamasına 13 yaş sınırı getirdi. 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar TikTok tarafından silinecek.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP) yaptığı açıklamada, TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu. Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar TikTok tarafından silinecek.

Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi. Buna göre TikTok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.

10 yaşındaki kızın ölümü

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde, Ocak ayı sonunda 10 yaşında bir çocuğun boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, kızın TikTok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede infiale yol açmıştı.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), TikTok'un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatılmıştı.