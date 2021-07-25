İtalya'da sosyal yaşamda Covid aşısını gerekli kılacak 'Yeşil Geçiş' belgesi protesto edildi

İtalya'da hükümetin, ülke genelinde özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve daha önceden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi pek çok kentte protesto edildi.

Hükümetin, 22 Temmuz'da çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle, 6 Ağustos'tan itibaren sosyal faaliyetlere girişlerde zorunlu hale getirilen "Yeşil Geçiş" belgesine, başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Floransa, Napoli ve Bolzano gibi pek çok kentte tepki gösterildi.

Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya gelen binlerce kişi, sık sık "Özgürlük, Özgürlük" ve "Yeşil Geçiş'e hayır" şeklinde slogan atarken, "Diktatörlüğe hayır", "Yaşasın Anayasa" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler daha sonra medyanın kendilerine sansür uyguladığını ileri sürerek protestolarını, İtalyan devlet kanalı RAI'nin genel müdürlük binasının önüne taşıdı. Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemi alırken, göstericileri RAI Genel Müdürlüğünün yakınında durdu. Bir süre burada slogan atan ve meşale yakan protestocular, daha sonra olaysız dağıldı.

"Yeşil Geçiş" nedir?

Draghi, 22 Temmuz'da "Yeşil Geçiş" belgesinin detaylarını açıklarken, "İtalyan ekonomisi iyi gidiyor, toparlanıyor. İtalya, diğer Avrupa ülkelerine göre daha hızlı büyüyor ancak Delta varyantı ciddi bir tehdit. 'Yeşil Geçiş' keyfi bir uygulama değildir, ekonomik faaliyetlerin açık tutulabilmesi için bir koşuldur. Huzur veren bir tedbirdir." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin 22 Temmuz’da çıkardığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede en az 1 doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

Söz konusu "Yeşil Geçiş" belgesi, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatro ve sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.