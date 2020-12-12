İtalya’da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 649 ölüm

İtalya’da son 24 saatte 19 bin 903 kişide daha Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 649 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 825 bin 775’e yükseldi.



İtalya’da son 24 saatte 19 bin 903 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 649 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 825 bin 775’e, toplam can kaybı ise 64 bin 36’ya ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 76 bin 891 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 684 bin 848 de aktif vaka olduğu bildirildi.