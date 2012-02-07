-İtalya da Şam büyükelçisini geri çağırdı ROMA (A.A) - 07.02.2012 - ABD ve İngiltere'den sonra İtalya da Şam büyükelçisini geri çağırdı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam rejiminin kabul edilemez şiddet eylemlerinden sonra büyükelçinin görüşmeler için geri çağrıldığı" belirtildi. Açıklamada, "Şam'daki büyükelçiliğin ülkedeki İtalyan vatandaşlarına yardım için açık kalacağı ve Suriye'deki büyük krize ilişkin gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği" vurgulandı. ABD, dün Şam'daki büyükelçiliğinin kapatıldığını ve Suriye'deki Amerikan diplomatlarının geri çekildiği duyururken, İngiltere de Şam büyükelçisinin geri çağrıldığını açıklamıştı.