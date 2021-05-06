İtalya'da polis memurunu öldüren ABD'li öğrenciler ömür boyu hapis cezası aldı

İtalya'da iki ABDli öğrenci, Roma'da polis memuru Mario Cerciello Rega'yı öldürdükleri için ömür boyu hapis cezası aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Roma'daki mahkemenin jürisi, yaklaşık 13 saatlik düşünme süresinin sonunda 2019'da bıçaklanarak öldürülen polis memurunun davasında 21 yaşındaki Finnegan Lee Elder ve 20 yaşındaki Gabriel Natale-Hjorth'ı sorumlu buldu.

Saldırının yaşandığı 2019'da Natale-Hjorth, ABD'den İtalya'daki akrabalarını ziyarete gitmiş, Avrupa'da seyahat eden Elder ile tanışmıştı.

İtalya'ya çantasında 18 cm'lik bir bıçakla seyahat eden Elder, Natale-Hjorth ile olayın yaşandığı gün kokain almıştı.

Çantalarının arandığı sırada polis memuru Rega'yı 11 kez bıçaklayan iki genç, kendilerine yaklaşan polisi 'suçlu sandıklarını', kendilerini savunmaya çalıştıklarını iddia etmişti.