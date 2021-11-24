İtalya'da ötenaziye ilk kez onay verildi

İtalya’da 11 yıldır felçli olan 43 yaşındaki bir hastanın tıbbi yardımla hayatına son verme talebi, Marche Bölgesi sağlık makamları etik kurulu tarafından onaylandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ölüm hakkını savunan sivil oluşum Luca Coscioni Derneği, bugün yaptığı açıklamayla, bir kamyon şoförünün yardımla hayatına son verme talebinin, Marche bölgesi sağlık makamları nezdindeki etik kurul tarafından 13 aylık incelemenin ardından kabul edildiğini duyurdu. "Yorgunum ve hayatımın sonunu seçmekte özgür olmak istiyorum"

Boynundan aşağısı 11 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası felç olan 43 yaşındaki kamyon şoförü, söz konusu kararı, "Sonunda kendimi rahatlamış hissediyorum. Yorgunum ve hayatımın sonunu seçmekte özgür olmak istiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Ötenazinin yasak olduğu İtalya'da alınan bu karar, bu konuda bir ilk olma özelliği taşıyor. İtalya'da Anayasa Mahkemesi, Kasım 2019'da aldığı kararla, belirli sıkı kıstaslara dayanmak şartıyla yardımla hayata son vermenin önünü açmıştı.