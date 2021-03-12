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Dünya

İtalya'da Koronavirüs vakaları artıyor; pek çok bölgede okullar, restoranlar ve mağazaların kapanması bekleniyor

12 Mart 2021 13:36

İtalya'da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından hükûmetin bugün okulların, restoranların ve mağazaların kapanacağı yeni önlemler duyurması bekleniyor. 

The Guardian'da yer alan habere göre, İtalya'da son olarak perşembe günü 26 bin yeni Koronavirüs vakası görülmesinin ardından bugün Başbakan Mario Draghi'nin düzenleyeceği kabine toplantısında yeni önlemlere karar vermesi bekleniyor. 

Yeni vakalar ve Koronavirüs varyantlarının ardından Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinin "yüksek risk" alanı olarak beklelenmesi bekleniyor. 

Hükûmetin uyguladığı önlemler çerçevesinde kırmızı yüksek risk alanında olan şehirlerde barlar, restoranlar ve mağazaların yanı sıra tüm okullar da kapalı kalıyor. Vatandaşlar evde kalmaları çağrısı yapılıyor. 

İtalya, geçen yıl Koronavirüs salgınının ilk aylarında Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülke olmuştu. 

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