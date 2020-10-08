İtalya'da Koronavirüs vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Övgü Pınar

Roma, İtalya

BBC Türkçe

İtalya'da son bir günde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası sayısı 4458 ile 11 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede Şubat sonundan bu yana kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 338 bin 398'e yükseldi. Covid-19 nedenli ölümler de son bir günde 22 artarak 36 bin 83'e çıktı.

İtalya'da hastanede tedavi gören Covid-19 hastası sayısı bir günde 164 artarak 4 bin 283 oldu. Bu hastalardan 358'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

Açık havada maske takmak zorunlu oldu

İtalya'da vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine hükümet kararıyla bugünden itibaren açık havada da maske takmak zorunlu hale geldi.

Ayrıca Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Kuzey İrlanda'dan İtalya'ya seyahat edenlere Koronavirüs testi yaptırma şartı getirildi.

Ülkede geçen Ocak sonunda ilan edilen acil durum hali de 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.