İtalya'da Koronavirüs'ten ilk ölüm

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İtalya'nın Padua kentinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilmiş 78 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. İtalya Sağlık Bakanı, yaşı ilerlemiş adamın İtalya'da yeni tip Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk insan olduğunu ifade etti.

Sağlık yetkilileri İtalya'nın kuzeyindeki Lombardy bölgesinde 15 ve Padua kentini içinde bulunduran komşusu Veneto'da 2 vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

İtalya'da teşhis edilen hastaların hiçbirinin Çin'e gitmediği düşünülüyor.

Yerel medyaya göre hayatını kaybeden adam 78 yaşındaydı ve iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı.

Dünya çapında şu ana kadar 77 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti.