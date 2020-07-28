İtalya'da Koronavirüs OHAL'i ekime kadar uzatıldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkedeki olağanüstü durumu Ekim ayına kadar uzattı. Bu şekilde başbakan, parlamentonun onayına ihtiyaç duymadan, kısıtlama getirme ve diğer güvenlik önlemlerini alma yetkisine sahip oluyor.

Conte Senato'da yaptığı açıklamada, ülkedeki enfeksiyon sayısının önemli oranda düşmesine karşın, olağanüstü durumu uzatmanın "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Ülkedeki enfeksiyon sayısı azalmakla birlikte, virüs dolaşımda kalmaya devam ediyor ve yerel salgınlar görülüyor.

Muhalefet partileriyse, olağanüstü halin uzatılması nedeniyle başbakanı eliştirdi.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini "İtalyanları terörize etmek, birbirlerinden uzak ve kilit altındatutmak demokrasimize ve ekonomimize bir saldırı" dedi.