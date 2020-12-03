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Dünya

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük can kaybı: Son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetti

03 Aralık 2020 20:23

İtalya'da son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

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