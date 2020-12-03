İtalya'da Koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük can kaybı: Son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetti

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 23 bin 225 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 664 bin 829 oldu. Aktif vaka sayısı 759 bin 982, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 597 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 993 artarak 58 bin 38'e çıktı. Böylece salgının başından bu yana günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Salgının ilk dalgasında 27 Mart’ta 969 ölüm rapor edilmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 23 bin 474 artarak 846 bin 809 oldu.