İtalya'da Koronavirüs kısıtlamaları arttırıldı: Kırmızı bölgelerde tam karantina, sarı bölgelerde kısmı sokağa çıkma yasağı

İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler arttırıldı. Alınan yeni tedbirlere göre 5 Kasım'dan itibaren tüm ülkede yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Bölgeler virüs bulaşma katsayılarına göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak 3'e ayrılırken, kırmızı bölgelerde tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

İtalya hükümeti yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında keskin bir şekilde artmaya devam vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin imzaladığı genelgeye göre bölgesel olarak uygulanan gece sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayıldı. Buna göre tüm ülkede yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Kısıtlamaların 5 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı, 3 Aralık'a kadar yürürlükte kalacağı duyuruldu. Genelgeye göre ülkedeki bölgeler virüs bulaşma katsayılarına göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak 3'e ayrıldı. Buna göre vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu ise sarı ile tanımlanacak. Kırmızı bölgelerde tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ulusal çapta geçerli kısıtlamalar dahilinde müzeler kapatılacak, lise ve dengi okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde ticari işletmelere hafta sonları ve tatil günlerinde kapalı kalacak. Toplu taşımada ise kapasite yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafeler saat 18.00'de evlere servis haricinde kepenk indirecek.

Kırmızı bölgelerde gece ve gündüz sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Bulaşma katsayısının en yüksek olduğu kentler, son 24 saat verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Covid-19 vakalarında başı çeken Lombardiya ve Piemonte bölgelerinin bu kapsama girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kırmızı bölgelerde yaşayanlar iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Salgının ilk dalgasında uygulanan karantinada olduğu gibi sadece market alışverişi ve zorunlu hallerde dışarıya çıkmak mazeret belgesiyle mümkün olacak.

Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde işletmeler kapalı kalacak. Restoranlar sadece evlere servis yapabilecek. Spor yapmaya, açık havada ve bireysel olmak kaydıyla izin veriliyor. İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim devam edecek. Veliler, zorunlu hallerde çocuklarına ev-okul yolunda eşlik edebilecek.

Bu bölgelere zorunlu haller dışında giriş-çıkışlar da yasaklanıyor. Bölgede şehir değiştirmek de yasak kapsamında. Kırmızı bölge statüsü 15 günde bir yeniden gözden geçirilecek.

Sarı bölgelerde sadece gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Koronavirüsün en az görüldüğü bölgelerde sokağa çıkma çıkmak saat 22.00'ye kadar serbest. Sokağa çıkma kısıtlaması 05.00'e kadar geçerli olacak. Restoran ve kafeler saat 18.00'e kadar hizmet verebilecek. 18.00-22.00 saatleri arasında da evlere servis hizmeti verilebilecek. Alışveriş merkezleri hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı olacak. Tiyatro, sinema ve müzeler kısıtlama süresince tamamen kapalı kalacak. (İHA)