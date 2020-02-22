İtalya'da Koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm

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ANSA haber ajansının, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırdığı haberine göre İtalya'da bir kişi daha yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

İtalya'da virüsle bağlantılı ilk can kaybı dün yaşanmış, 78 yaşındaki bir adam hayatını kaybetmişti.

Sağlık yetkilileri İtalya'nın kuzeyindeki Lombardy bölgesinde 15 ve Padua kentini içinde bulunduran komşusu Veneto'da 2 vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

İtalya'da teşhis edilen hastaların hiçbirinin Çin'e gitmediği düşünülüyor.

Dünya çapında şu ana kadar 77 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti.