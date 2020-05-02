İtalya’da Koronavirüs'e karşı sosyal izolasyonlu plaj kabinleri hazırlığı

Milli gelirinin yüzde 13’ünü turizmden elde eden İtalya’da Koronavirüs nedeniyle yaz sezonunun kaybedilmemesi için arayışlar sürüyor. Bir İtalyan şirketi plajlarda sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla tatilcileri birbirinden ayıracak pleksiglas duvarlı ve alüminyum profilli şeffaf kutular tasarladı. Her biri 4,5 x 1,5 metre ebatlarındaki şeffaf kutuların yanı sıra şezlonglar arasında üçer metre mesafa bırakılması da öngörülüyor.

Modena’da faaliyet gösteren Nuova Neon Group adlı şirket restoranlar için de sosyal izolasyonu sağlayıcı pleksiglas duvarlar geliştirdi.